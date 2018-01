Deel dit artikel:











Geen treinen tussen Schiphol en Leiden vanwege defecte bovenleiding In de rij voor de bus (foto: Omroep West)

LEIDEN - Vanwege een defecte bovenleiding rijden er tot 10:00 uur donderdagochtend geen treinen tussen Schiphol en Leiden. De NS heeft bussen ingezet. De bovenleiding is bij Sassenheim over een lengte van 2,5 kilometer beschadigd. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Bijna 400 passagiers hebben woensdagavond urenlang vastgezeten in een trein bij Sassenheim. Die kon door de kapotte bovenleiding niet verder. Uiteindelijk konden ze met behulp van speciale loopbruggen overstappen op een andere trein. De NS heeft donderdagochtend bussen ingezet tussen Schiphol en Leiden.