Welke onderwerpen zijn belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Praat mee!

REGIO - Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart bepalen we met z’n allen wie het de komende vier jaar voor het zeggen krijgt in de gemeenteraad. Nou ja, met z’n allen.. Bij de verkiezingen van 2010 en 2014 kwam nog geen 54 procent van de kiesgerechtigden stemmen. Wij willen je uitdagen dit jaar actiever mee te doen, ook al in de komende weken. Door mee te beslissen welke onderwerpen volgens jou de aandacht verdienen van de lokale politici!

Waar moet het volgens jou vooral over gaan bij de verkiezingen? Wat moet een politieke partij in jouw gemeente aanpakken om jouw stem te krijgen? Meld in het formulier hieronder wat jíj belangrijk vindt. Stel een vraag over een onderwerp dat je aan het hart gaat. Misschien maken we er samen met jou een reportage over. Waarin je zelf de gelegenheid krijgt om de politici je vraag voor te leggen.

De gemeenten hebben de afgelopen jaren heel wat taken overgenomen van het Rijk, op het gebied van de jeugdzorg, de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), werk, inkomen en participatie. Je vraag zou daarover kunnen gaan, maar is er iets anders dat je bezighoudt? Schroom niet!



Verkiezingsdebatten

In de aanloop naar de verkiezingen debatteren de lijsttrekkers met elkaar over het beleid dat zij willen gaan voeren. Omroep West en een aantal van haar lokale partners doen daar verslag van op radio, op televisie en online.

Natuurlijk zijn we zelf heel goed in staat om vragen en stellingen te verzinnen. Maar omdat we niet alleen willen roepen maar ook luisteren, vragen we hieronder jullie inbreng. Zodat we bij de lijsttrekkersdebatten ook de door jullie aangedragen kwesties kunnen meenemen.

Lokale omroepen doen mee

Ook lokale omroepen roepen hun volgers op vragen in te dienen. Woon je in Wassenaar, Leidschendam-Voorburg of Stompwijk? Ga dan naar de website van Midvliet.

Woon je in Delft? Dan vind je het formulier op de website van Stadsradio Delft. Meer lokale partners van Omroep West volgen de komende dagen.