Uitvaart vermoorde Julia: neem rode roos mee

DEN HAAG - Wie volgende week woensdag naar de uitvaart van de vermoorde Julia gaat, wordt gevraagd om een rode roos mee te nemen. De uitvaart van de Russische Haagse vindt plaats bij het crematorium Ockenburgh in Den Haag.

Voorafgaand aan het afscheid zullen bezoekers een erehaag vormen. Het lichaam van de 30-jarige Russische werd op 11 januari gevonden in een pand in de Neptunusstraat op Scheveningen. Het lichaam werd in stukken aangetroffen.

De vrouw was enkele dagen daarvoor als vermist opgegeven, door haar man. Die is aangehouden en zit nog vast voor betrokkenheid bij haar dood.



Verdriet om dood Julia

De buurt was geschokt na de moord op de Russin, ook in de Russische gemeenschap in Nederland is haar dood hard aangekomen. Op twee verschilende momenten worden herdenkingen georganiseerd.

Op 21 januari wordt Julia herdacht in Rotterdam en op 25 januari in het Zeeheldentheater in Den Haag.