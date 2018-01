Katten in Westland massaal ingeënt uit angst kattenziekte

WESTLAND - Katteneigenaren in Westland laten massaal uit voorzorg hun diertje inenten. De bezorgde baasjes zijn bang dat hun kat de kattenziekte heeft. Volgens Dieneke Jongepier van Huisdierenziekenhuis in Honselersdijk zijn er geen nieuwe gevallen geconstateerd. Vorige week werd daar de ziekte ontdekt bij een kitten.

Veel eigenaren hebben de afgelopen dagen contact opgenomen met het Huisdierenziekenhuis, omdat hun katten maag- en darmklachten hebben. Deze klachten zijn één van de verschijnselen van de kattenziekte. Alle beesten die zijn gecontroleerd hebben 'gelukkig' niet de kattenziekten, zo zei Jongepier tegen Omroep West.

In Honselersdijk is vorige week een geval van de zeer besmettelijke kattenziekte geconstateerd bij een negen maanden oude kitten. Deze ziekte is zeer besmettelijk, ook voor katten die niet buiten komen. Het virus kan namelijk overgedragen worden via menselijk contact of een besmette ruimte.