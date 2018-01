Den Haag Centraal en deel Den Haag HS ontruimd om storm

Deel dit artikel:











Den Haag Centraal Station ontruimd | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De hal van Den Haag Centraal is donderdagochtend ontruimd, dat meldt de politie. In de hal komen glasplaten uit het plafond naar beneden, door de harde wind. Ook een deel van Hollands Spoor is afgezet.

Daarom is het niet meer veilig. De stationshal heeft een groot glazen dak. Er zijn geen gewonden gevallen.

Ook de tramperrons in de hal zijn niet meer toegankelijk, aldus de politie. Op station Hollands Spoor is een steiger op het spoor gewaaid. Daardoor zijn de sporen vijf en zes afgezet, meldt een woordvoerder.

Dakbedekkingswerkzaamheden Op het station waren werklui bezig met dakbedekkingswerkzaamheden. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de woordvoerder. Op perron één en drie rijden wel gewoon treinen. Het is niet bekend hoe lang de afzetting gaat duren. Lees meer over de storm in ons liveblog.