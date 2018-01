Deel dit artikel:











Luchtinstallatie boort zich door dak basisschool: één kind lichtgewond Foto: Omroep West

'S-GRAVENZANDE - Een kind is op basisschool De Driekleur in 's-Gravenzande lichtgewond geraakt nadat een stuk van de luchtinstallatie zich door het dak heen boorde tijdens de zeer zware storm. Het jongetje raakte gewond aan zijn hoofd. De school is inmiddels dicht.

Direct na het ongeluk zijn ouders opgeroepen om hun kinderen op te halen. Het is nog onduidelijk of de school morgen weer open kan gaan. LEES OOK: Veel overlast door zeer zware westerstorm: volg hier ons liveblog