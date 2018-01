Kom ik nog thuis vandaag? Met de trein maak je de minste kans

Deel dit artikel:











Den Haag Centraal is afgesloten door de zware storm (Foto: ANP)

REGIO - Ben je gestrand door de zeer zware storm? De komende uren is het nog een flinke uitdaging om met het openbaar vervoer thuis te komen. Met de trein maak je de komende uren weinig kans, het treinverkeer blijft de komende uren ernstig ontregeld. De bussen en trams van HTM zijn rond 15.00 uur weer gaan rijden. Het overige busverkeer in onze regio is alweer op gang gekomen.

Het treinverkeer ligt de komende uren nog stil. 'Er zijn bomen en andere voorwerpen op het spoor terechtgekomen. Ook op verschillende stations is sprake van stormschade. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor reizigers en medewerkers', meldt de NS. De NS laat inmiddels weten dat tijdens de avondspits de treinen mondjesmaat weer gaan rijden. 'Houdt u er rekening mee dat door de gevolgen van de storm het herstel ook na de storm enige tijd kan duren.'

HTM De HTM meldt dat het tram- en busvervoer langzaam weer op gang komen. De tramlijnen 1 en 6 rijden voorlopig nog niet. Alle HTM-bussen gaan wel weer rijden, al zal er volgens HTM 'op sommige plekken moeten worden omgereden'. De HTM houdt reizigers via de website op de hoogte.



Busvervoer Het busvervoer in de regio Haaglanden start langzaam weer op. Zo laat Connexxion weten dat de dienstregeling sinds 12.30 uur weer is opgestart, al moet er nog rekening worden gehouden met uitval van sommige ritten. Arriva zette een aantal uren minder bussen in de omgeving van Alphen aan den Rijn in, maar inmiddels zijn de bussen de weg weer op. Daar moeten reizigers rekening houden met bussen die omrijden vanwege versperringen en vertragingen.

