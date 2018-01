Deel dit artikel:











Stormschade fors meer dan 10 miljoen euro Foto: Omroep West

REGIO - De grote storm die donderdag over Nederland raast zorgt waarschijnlijk voor fors meer dan 10 miljoen euro aan schade. Dat zei een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Begin januari raasde er ook al een storm over ons land. Toen was de schade voor particulieren ongeveer 10 miljoen euro.

Het Verbond denkt vrijdag in de loop van de ochtend een eerste echte raming van de schade te kunnen geven. De woordvoerder merkte ook op dat de momenteel erg natte grond ervoor zorgt dat bomen makkelijker omwaaien. En dat zorgt vaak voor grote schade aan panden. Een concretere schadeverwachting kon de woordvoerder niet geven. In 2007 en 2013 heeft Nederland ook stormen meegemaakt waarbij de schade opliep tot bijna 200 miljoen euro. LEES OOK: Veel overlast door zeer zware westerstorm: volg hier ons liveblog