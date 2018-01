Deel dit artikel:











'Dit komt maar eens per 20 jaar voor'; zwaarste windstoot in onze regio 143 kilometer per uur Kaartje windstoten (Bron: Weerplaza.nl) Foto: Omroep West

WESTLAND - De zwaarste windstoot van de westerstorm in Nederland was donderdag op het randje van onze regio, bij Hoek van Holland. Rond 09.40 uur werd daar een windstoot van 143 kilometer per uur gemeten. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee zijn dergelijke windstoten zeer uitzonderlijk: 'Zoiets komt maar eens in de ongeveer 20 jaar voor.'

Op 25 november 2005 werd bij Hoek van Holland een windsnelheid van maar liefst 173 kilometer per uur gemeten. In 1990 kwamen de snelheden uit op 144 kilometer per uur. Voor Mizee komt de zware storm van donderdag niet als een verrassing. 'Al afgelopen zaterdag werd uit de berekeningen duidelijk dat er een zeer zware storm aan zat te komen. 30 jaar geleden was het nog niet mogelijk om een storm zo lang van tevoren te voorzien. In die zin heeft mijn vak zich ontwikkeld.'

Forse gevolgen De gevolgen van de westerstorm zijn fors, zo is het trein-, tram- en busverkeer stilgelegd. Volgens Mizee was de storm in 1990 zwaarder, maar bleven de trams en bussen gewoon rijden. 'We zijn dus kennelijk voorzichtiger geworden.' LEES OOK: Veel overlast door zeer zware westerstorm: volg hier ons liveblog