Extreme drukte bij hulpdiensten door zware storm: 'Het valt te vergelijken met Oud en Nieuw'

REGIO - De hulpdiensten hebben het razend druk om alle stormmeldingen af te handelen. De meldcentrale van de politie heeft meer dan duizend telefoontjes ontvangen over stormschade. 'Dat is wel echt uniek. Het valt te vergelijken met het aantal meldingen tijdens Oud en Nieuw', zegt politiewoordvoerder Cor Spruijt.

De woordvoerder van de politie zegt dat de meldcentrale last heeft gehad van het grote aantal telefoontjes. 'Er is veel gebeld voor situaties die eigenlijk niet bedoeld zijn voor de politie, maar bijvoorbeeld voor de gemeente of de bewoners zelf. Als een boom is omgevallen in je tuin, kun je helaas niet vragen aan de brandweer om deze in stukken te zagen. Daar moet je dan toch echt zelf iets aan doen.'

De oproep van de politie blijft daarom staan om alleen naar 112 te bellen als er levensbedreigende situaties zijn.



'Extreem druk'

De brandweer Haaglanden laat weten het 'extreem druk' te hebben. De brandweer is meer dan honderd keer uitgerukt voor urgente situaties door de zeer zware storm. De meeste meldingen gingen over omgevallen bomen, weggeblazen dakpannen en ongelukken.

De politie laat weten dat zij de komende uren nog druk bezig is met het afhandelen van alle meldingen. 'Zo zijn er nog auto's en vrachtwagens die wegen blokkeren. Dakpannen die opgeruimd moeten worden, daken die moeten worden bekeken of ze nog veilig genoeg zijn. En hekken die rechtop moeten worden gezet,' vat Spruijt samen.