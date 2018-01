Deel dit artikel:











Man die verdacht wordt van mishandeling zwangere zus voorlopig vrijgelaten Foto: ANP

GOUDA - Een 25-jarige man uit Gouda is donderdag vrijgelaten uit zijn voorarrest. Hij wordt verdacht van mishandeling van zijn zwangere zus én van mishandeling en bedreiging van zijn ex-vriendin in Bodegraven. De Gouwenaar blijft nog verdachte. In april wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Hij zat zes maanden in voorarrest.

De man wordt ervan verdacht zijn zus in haar buik te hebben geschopt terwijl ze al dertig weken in verwachting was. De zus is inmiddels bevallen. Daarbij hebben zich - ondanks de schop - geen complicaties voorgedaan. Zijn zus zou ook bereid zijn hem te vergeven, vertelde de advocaat van de verdachte tijdens de pro-formazitting. 'Ik heb van mijn fouten geleerd', verklaarde de man tegenover de rechters. 'Ik zat in een relatie die bergafwaarts ging.' Door de relatiestress ging hij zich compleet anders gedragen. 'Ik schrik nu van de dingen die zijn gebeurd.'

Dreigende mailtjes Zijn ex-vriendin ontving volgens het Openbaar Ministerie (OM) zeer dreigende mailtjes van de Gouwenaar. 'Je gaat eraan', zou hij haar geschreven hebben. 'Ik hoef jou niet meer, maar ik ga wraak nemen, jouw familie moet verdriet hebben.' Deze dreigingen gebeurden nadat hij haar mishandeld zou hebben. De Gouwenaar had naast zijn zus en vriendin ook geweld gebruikt tegen een derde persoon, aldus het OM.

Voorwaarden voor vrijlating De officier van justitie verzette zich donderdag tegen vrijlating van verdachte. Ze was bang dat hij toch weer agressief gedrag gaat vertonen. De rechtbank besloot hem echter toch te laten gaan, onder een aantal strikte voorwaarden. De belangrijkste daarvan was dat hij zich niet meer in Bodegraven, de woonplaats van zijn ex-vriendin, vertoont. 'U moet Bodegraven helemaal links laten liggen', zei de voorzitter van de rechtbank. De verdachte beloofde dat. Hij wil zelfs vertrekken uit de Goudse regio, om elders een nieuwe start te maken.