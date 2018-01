Groep de Mos wil Den Haag seniorvriendelijk maken

Het aantal ouderen in de stad groeit en Groep de Mos wil het leven van senioren in Den Haag beter maken. Dit zegt Richard de Mos over hoe hij Den Haag 'seniorproof' wil maken:



Veel geld voor bereikbaarheid

Verder wil de partij veel geld uittrekken om de bereikbaarheid in de stad te verbeteren. Groep de Mos trekt hier jaarlijks 25 miljoen euro extra voor uit en eenmalig 279 miljoen euro. Dit geld komt in een Haags Investeringsfonds. Hierbij gaat de partij uit van de verkoop van energiebedrijf Eneco, waarin de gemeente Den Haag grootaandeelhouder is.

Maar de aandelenverkoop is nog niet zeker want de Haagse gemeenteraad stemde hier onlangs tegen. De Mos: 'Als de verkoop niet doorgaat, dan hebben we minder geld maar trekken we nog altijd jaarlijks 25 miljoen euro extra uit voor bereikbaarheid.'

Dit zegt De Mos over het plan om de bereikbaarheid te verbeteren:



Toon matigen

PvdA-lijsttrekker Martijn Balster zei dit weekend dat hij pas wil samenwerken met Groep de Mos als de partij zijn toon matigt. 'Groep de Mos sluit groepen mensen categorisch uit', stelde Balster. Hij doelde vooral op de opvattingen van Groep de Mos rondom het opvangen van vluchtelingen.

Richard de Mos: 'Vluchtelingen opvangen is oké, maar de stad heeft al genoeg problemen en dus willen we niet meer vluchtelingen opnemen dan we verplicht zijn.' Den Haag wil bovenop de door het Rijk opgelegde aantal vluchtelingen van ruim duizend, nog eens zevenhonderd extra statushouders opvangen.

Richard de Mos daarover:



'Klaar om te besturen'

Lijsttrekker Richard de Mos laat er geen gras over groeien. Zijn partij is klaar om te besturen: 'We willen niet alleen roepen, maar ook aan de knoppen zitten.'