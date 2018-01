Deel dit artikel:











NS: Donderdagavond rijden hooguit enkele treinen, zoek alternatief Foto: Sander Knura

REGIO - Het is nog maar de vraag wanneer het treinverkeer in onze regio weer op gang gaat komen. Voorlopig is spoorbeheerder ProRail nog bezig met het inventariseren van de schade. Waar mogelijk zijn spoorwerkers begonnen met het herstel. Volgens de NS rijden er donderdagavond 'hooguit enkele treinen'.

'De storm heeft veel schade aan spoor, bovenleidingen en stations veroorzaakt die hersteld moet worden, voordat er weer treinen kunnen rijden. De informatie in de reisplanner is niet verder dan een half uur vooruit betrouwbaar. Reizigers moeten er rekening mee houden dat de nasleep van de storm ook morgen merkbaar zal zijn, aldus de NS. Vlak voor 17.00 uur vertrok de eerste trein weer vanaf Den Haag Centraal. Ook tussen Alphen aan den Rijn en Gouda zijn de eerste treinen vertrokken. Het busverkeer is inmiddels weer op gang gekomen. Al rijden sommige buslijnen met een omleiding vanwege versperringen op de weg. Ook de trams rijden inmiddels weer, behalve op lijn 1. 'Op drie plekken is de bovenleiding kapot, die worden in de loop van de avond gerepareerd', aldus de woordvoerder. De trams op lijn 1 rijden mogelijk de rest van donderdag niet, maar HTM zet bussen in op het traject.

'Als vanouds' Volgens de ANWB gaat het op de wegen in de Randstad 'als vanouds' en zijn er geen bijzonderheden.

