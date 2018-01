Deel dit artikel:











'Hij trok hem net op tijd eruit'; oplettende buurman redt man in auto van vallende boom Ravage in de Sandenburgstraat in Den Haag (Foto: Dennis Kranenburg / Twitter)

DEN HAAG - In de Sandenburgstraat in Den Haag-Moerwijk is door de storm een boom op een auto geblazen. De eigenaar van de wagen kon net op tijd door een buurman weggesleurd worden, zo vertelt zijn vrouw.

'Hij was al ingestapt, maar de buurman zag dat de boom ging vallen en trok hem net op tijd er weer uit,' aldus de blije echtgenote. Van de auto is weinig over. Ook minstens drie andere auto's raakten zwaar beschadigd.



De eigenaar van één van die andere wagens was zeer onder de indruk. 'Ik heb hem nog samen met mijn vader gekocht, dus er zit ook nog een herinnering aan,' aldus de man. Zijn vrouw vult aan: 'Je zal maar net naar de kliko lopen om iets weg te gooien en dat ding valt op je...'

Ook elders in de regio vielen bomen om, bijvoorbeeld in de Van Boetzelaerlaan in Den Haag. Daarbij raakten enkele gevels beschadigd.