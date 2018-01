Partijen 'geschokt' over slechte hulp voor daklozen

DEN HAAG - Het rapport van de Haagse Rekenkamer over de opvang van dak- en thuislozen heeft bij meerdere politieke partijen veel losgemaakt. Volgens het rapport biedt Den Haag daklozen onvoldoende passende hulp. Ook kan bij ingewikkelde problemen de gemeente onvoldoende uitrichten.

Fatima Faïd van de Haagste Stadspartij noemt de uitkomsten van het rapport ronduit schokkend. 'Wethouder Karsten Klein (CDA) heeft de signalen over de problemen bij de maatschappelijke opvang te lang genegeerd. Het lukt de gemeente dus bijna niet om daklozen uit de nachtopvang te krijgen,' aldus de coalitiepartij.

GroenLinks noemt de opvang ver onder de maat. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: 'De conclusies zijn diep schokkend. Dit college heeft wanbeleid gevoerd en is nalatig geweest. Wethouder Karsten Klein heeft echt iets uit te leggen.' GroenLinks wil dat het college direct actie onderneemt, nog vóór de verkiezingen.



'Meer geld voor snellere hulp'

ChristenUnie/SGP noemt de resultaten van het onderzoek 'heftig en niet acceptabel'. Raadslid Pieter Grinwis: 'Het raakt me dat mensen in de nachtopvang daar soms zó lang zitten, dat hun situatie alleen maar verder verslechtert'. De ChristenUnie/SGP wil dat in Den Haag meer geld wordt uitgetrokken voor snellere hulp aan daklozen.

De PvdA liet gisteren al weten verbijsterd te zijn. 'Het is nog erger dan we dachten', reageert fractievoorzitter Martijn Balster. 'De gemeente heeft totaal geen zicht op het aantal dak- en thuislozen in de stad en schuift alle verantwoordelijkheid voor goede zorg en begeleiding af. Schokkend en onverantwoord'.

