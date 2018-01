Deel dit artikel:











Boom valt op kinderdagverblijf: dak vernietigd, geen gewonden Foto: Omroep West/Henk Welink

DEN HAAG - Een omgewaaide boom heeft donderdag het gebouw van kinderdagverblijf Nina Dak in Den Haag voor een deel vernietigd. De stormschade is zodanig dat het pand aan het Walenburg in de wijk Mariahoeve tijdelijk gesloten moet worden. Alle kinderen en medewerkers zijn op tijd in veiligheid gebracht.

Een vrouw kon met kind in haar armen de boom net op tijd ontwijken. Nina Dak is momenteel op zoek naar alternatieve ruimtes om de kinderen tijdelijk op te kunnen vangen. Vanaf vrijdag kunnnen die terecht bij basisscholen, andere Nina Dak-vestigingen in de buurt en locaties van de stichting SWKGroep. LEES OOK: Dak door storm van huis afgeblazen