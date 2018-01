Deel dit artikel:











Brand in portiekwoning, verdachte aangehouden en gewond Foto: Regio15

DELFT - Een bewoner van een portiekwoning aan de Professor Evertslaan in Delft is donderdag aangehouden op verdenking van brandstichting. Diezelfde persoon is met klachten over het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond op de eerste etage van het gebouw en veroorzaakte vooral veel rook.

Volgens een woordvoerster van de brandweer was het vuur snel onder controle. Zeven omliggende woningen zijn tijdelijk ontruimd, de bewoners daarvan kunnen donderdagavond weer hun huis in.