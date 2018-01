Leerlingen Hofstad Lyceum adopteren verzorgingshuis

DEN HAAG - Leerlingen van het Hofstad Lyceum in Den Haag adopteren een verzorgingshuis. Dat werd donderdag feestelijk ingeluid. Onder het toeziend oog van minister-president Mark Rutte werd de adoptie-overeenkomst ondertekend.

De ontmoeting tussen de ouderen en leerlingen verliep vlot. Eén mevrouw vond het initiatief zo geweldig dat ze moest huilen. 'Het doet mij denken aan mijn eigen jeugd, ik ben nu 92 jaar en het is zolang geleden dat ik naar school ging.'

Stichting 'Creatief Onderwijs' heeft het contact tussen de school en het verzorgingshuis opgezet. De stichting vindt het belangrijk om de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren te versterken. En dat vindt het Hofstad Lyceum ook. 'We vinden het heel belangrijk dat jongeren beseffen dat ouderen die in kwetsbare situaties zitten ook aandacht verdienen,' zegt rector Grundeken.



Van elkaar leren

De leerlingen zijn enthousiast, ze vinden het heel belangrijk dat er contact met de ouderen is.

'Zij hebben natuurlijk veel meer levenservaring, en dat kunnen ze aan ons doorvertellen. Maar het is ook leuk om gewoon spelletjes met ze te spelen,' zegt scholier Shanker. 'Ik denk dat wij ze ook genoeg dingen kunnen bijleren,' vult zijn klasgenoot Stan aan, 'zoals hoe om te gaan met een smartphone.'

Ook ouderen vinden het initiatief geweldig. 'Ik vind het ontzettend leuk, mijn kinderen zijn al de deur uit en nu heb ik een ander kindje,' zegt mevrouw Dommering. Het komend jaar gaan leerlingen eens in de maand iets leuks doen met de ouderen van het verzorgingshuis.



Dertigste school

Het Hofstad Lyceum is de dertigste school in Nederland die een verzorgingshuis adopteert. Het Stedelijk Gymnasium Athena in Leiden en het Segbroek College in Den Haag doen ook mee aan dit initiatief.