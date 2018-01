Deel dit artikel:











Nog honderden reizigers gestrand op stations Den Haag Centraal. (Foto: Omroep West/Sander Knura) Metrostation Nootdorp. (Foto: Omroep West/Frank van Deutekom) Metrostation Nootdorp. (Foto: Omroep West/Frank van Deutekom) Foto: Sander Knura

DEN HAAG - Voor honderden OV-reizigers in de regio is het maar de vraag of ze vanavond nog thuis komen. Het treinverkeer ligt nog altijd grotendeels stil, en ProRail en de NS weten niet hoe snel er weer gereden kan worden. Treinen die, mondjesmaat, wel rijden zitten stampvol.

Hoeveel mensen er precies zijn gestrand is moeilijk te zeggen. Veel reizigers proberen met streekbussen thuis te komen, maar dat is niet voor iedereen een optie. Op station Den Haag Centraal is het lastig om een taxi te krijgen, zo groot is de vraag. Vergelijkbaar was de drukte op station Leiden Centraal.



Eerder op donderdagavond waren veel reizigers gestrand op RandstadRail lijn E richting Rotterdam. Tussen Nootdorp en Rotterdam-Schiebroek reden pendelbussen, waardoor honderden mensen lang moesten wachten op de perrons of bij bushaltes.

Geen opvang Er is voorlopig nog geen sprake van georganiseerde opvang van gestrande reizigers. De NS deelt wel gratis koffie en thee uit op grote stations. Pas als er echt grote groepen reizigers de nacht dreigen te moeten doorbrengen op stations kan de NS een beroep op gemeentes doen om opvang te regelen. Volgens de gemeente Den Haag is dat nog niet aan de orde. De Spoorwegen vragen mensen zoveel mogelijk om op eigen gelegenheid thuis te komen.

