Grote ravage in Sassenheim: dak in stukken door storm Foto: Flashlight Fotografie

SASSENHEIM - Het dak van een gebouw aan de Rusthofflaan in Sassenheim heeft donderdag de storm niet overleefd. Door de harde wind is het in stukken op straat en in de tuin terechtgekomen, met een flinke ravage tot gevolg. Een gedeelte van de straat is door de politie tijdelijk afgezet.

De storm veroorzaakte meer schade in de Duin- en Bollenstreek. Zo is van een huis aan de Componistenlaan in Voorhout ook het dak afgewaaid. De brandweer moest eraan te pas komen om erger te voorkomen. Het dak, dat in de tuin van de buren belandde, is inmiddels gerepareerd. Volgens politieteam Noordwijk-Teylingen is al het beschikbare personeel ingezet om de tientallen meldingen van stormschade af te handelen. Die varieerden van gevallen dakpannen tot omgewaaide bomen en beschadigde gevels. Voor zover bekend bij het politieteam zijn er geen gewonden gevallen.

