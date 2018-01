Meerderheid provincie vóór tweede brug bij Boskoop

BOSKOOP - Provinciale Staten van Zuid-Hollland zijn in meerderheid voor een tweede brug over de Gouwe bij Boskoop. Dan moet wel eerst uit onderzoek blijken dat die echt nodig is. De gemeente Alphen aan den Rijn, waar Boskoop onder valt, pleit al jaren voor een tweede oeververbinding, om de oude brug in het dorpscentrum te ontlasten.

Een tweede brug kost ongeveer 50 miljoen. De provincie wil ook een duurdere tunnel laten onderzoeken. Het onderzoek wordt nog dit jaar gedaan.

Het is een vurige wens van de gemeente Alphen om ter hoogte van de Halve Raak een brug over de Gouwe aan te leggen. Dat moet de Zijde in Boskoop ontlasten van een hoop verkeer. Het wordt alleen maar drukker in Boskoop met de komst van de Verlengde Bentwoudlaan.



Miljoeneninvestering

'Er moet gewoon een oeververbinding komen', vindt Frits Paymans (VVD). 'Je moet op termijn echt naar een extra oeververbinding', vindt ook Said Kasmi (D66). Waar Alphen spreekt van een brug, die 40 tot 50 miljoen euro kost, wil de provincie ook nadenken over een tunnel die veel duurder is.

Wil Scheurwater (ChristenUnie/SGP): 'Ik ga liever voor in één keer een forse prijs, maar wel een goede oplossing. Een oplossing waarvan we bij wijze van spreken over honderd jaar nog steeds van zeggen: dat was een goed besluit.' Met een tunnel ondervindt de scheepvaart geen hinder.



Betalen

De provincie zal het overgrote deel van de oeververbinding moeten betalen. Als de brug of tunnel ter hoogte van de Halve Raak komt, kan die aan die zijde aantakken op de N207 en aan de andere kant van de Gouwe doorgetrokken worden tot aan de Roemer.

