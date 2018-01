West Wekker: Minstens 50 miljoen euro aan stormschade en brand in portiekwoning

DEN HAAG - Goedemorgen! Het weekend staat voor de deur. Voordat je aan de laatste werkdag van de week begint, lees je in de West Wekker het belangrijkste nieuws van afgelopen avond. De schade die door de storm van donderdag is veroorzaakt, bedraagt minstens 50 miljoen euro. En in een portiekwoning in Den Haag heeft donderavond een brand gewoed. Dit en meer in de West Wekker.

1. 'Schade door storm minstens 50 miljoen euro'

De schade die is veroorzaakt door de storm van donderdag bedraagt in heel het land minstens 50 miljoen euro. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars. Volgens een woordvoerder is dat bedrag de ondergrens: 'Er kunnen nog tientallen miljoenen bijkomen.' De brancheorganisatie komt vrijdagochtend met een eerste echte prognose.

2. Trein staat uren stil in Alphen door plastic in bovenleiding

Terwijl het meeste treinverkeer donderdagavond weer langzaam op gang kwam, stond op station Alphen aan den Rijn al ruim drie uur een trein stil. De reden: een stuk plastic in de bovenleiding. Dat was daar donderdagochtend terechtgekomen tijdens de storm.

3. Leerlingen Hofstad Lyceum adopteren verzorgingshuis

Leerlingen van het Hofstad Lyceum in Den Haag adopteren een verzorgingshuis. Dat werd donderdag feestelijk ingeluid. Onder het toeziend oog van minister-president Mark Rutte werd de adoptie-overeenkomst ondertekend. De ontmoeting tussen de ouderen en leerlingen verliep vlot. Eén vrouw vond het initiatief zo geweldig dat ze moest huilen.

4. Brand in portiekwoning, verdachte aangehouden en gewond

Een bewoner van een portiekwoning aan de Professor Evertslaan in Delft is donderdag aangehouden op verdenking van brandstichting. Diezelfde persoon is met klachten over het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond op de eerste etage van het gebouw en veroorzaakte vooral veel rook.

Weer: Vandaag trekken enkele winterse buien over het land met natte sneeuw, hagel en lokaal onweer. Het wordt 4 graden. De wind is aan zee (vrij) krachtig en waait uit het westen tot zuidwesten.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Met vanavond ADO-directeur Mattijs Manders als gast.