Verzekeraars ramen stormschade voorlopig op 90 miljoen euro

DEN HAAG - De schade die is veroorzaakt door de storm van donderdag wordt vrijdagochtend voorlopig op 90 miljoen euro geraamd. Dat meldt het Verbond des Verzekeraars. Het gaat daarbij alleen nog maar om de schade aan woonhuizen en auto's.

Het ligt voor de hand dat het schadebedrag verder oploopt, omdat schade aan bijvoorbeeld overheidseigendommen en bedrijven daar nog niet in meegenomen is. Verzekeraars zetten extra mankracht in om de claims op inboedel-, opstal- en autoverzekeringen snel te kunnen verwerken. In de hele regio heeft de storm schade aangericht. Dat varieert van losgewaaide daken tot bomen die auto's verpletterden.

Het Verbond spreekt van 'een fikse storm, zoals die maar eens in de paar jaar voorkomt.' In 2007 en 2013 heeft Nederland ook stormen meegemaakt waarbij de schade rond de 100 miljoen tot 200 miljoen euro uitkwam.

LEES TERUG: Ons live-blog over de storm