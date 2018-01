Deel dit artikel:











Dode gevonden in De Lier Foto: Regio15

DE LIER - In de Hoofdstraat in De Lier is vrijdagochtend een dode gevonden. Dat meldt de politie.

Een politiewoordvoerder meldt dat het zeer waarschijnlijk niet om een misdrijf gaat. De straat is afgezet en de politie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.