Palletoorlog: uniek inkijkje in vreugdevurentraditie op TV West Vreugdevuur op Scheveningen | Foto: Ernst de Heer

DEN HAAG - Het is ieder jaar weer een strijd in Den Haag. Wie bouwt het grootste vuur van de wereld? De wijken Duindorp en Scheveningen nemen het tegen elkaar op, want ze willen allebei op nieuwjaarsnacht het grootste en hoogste vuur hebben. Documentairemaker Dirk Verhoeven volgde afgelopen jaarwisseling beide organisaties van de vreugdevuren tijdens de organisatie en de opbouw. Het resultaat is zaterdagavond te zien in de film Palletoorlog op TV West.

De film geeft een uniek inkijkje in deze Haagse vreugdevurentraditie. De uitzending is zaterdag om 17.00 te zien. Daarna wordt de documentaire nog een aantal keer herhaald.