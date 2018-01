Barney wil stad met minder regels: 'Mijn hart ligt in Den Haag'

DEN HAAG - Als lijstduwer van Groep de Mos heeft darter Raymond van Barneveld genoeg ambities voor de stad. 'Er gebeuren dingen om ons heen waar ik niet achter sta', zei de Haagse darter vrijdag op Radio West.

Barney staat op nummer 36 op de kandidatenlijst van Groep de Mos, een onverkiesbare plek. Het is dan ook niet de bedoeling dat Van Barneveld de gemeenteraad ingaat.

Toch heeft hij wel een idee hoe de stad zou kunnen veranderen. 'Mijn hart ligt in Den Haag', zegt de darter vol passie. En daarom steunt hij de partij van Groep de Mos. Er zijn volgens hem aardig wat problemen die aangepakt moeten worden, zoals het parkeren. 'Het is duur om te parkeren, het gaat tegenwoordig nergens meer over.'



'Regeltjes, regeltjes, regeltjes'

Ook klaagt hij over de vele regels in de stad. 'Mensen worden allemaal afgeknepen, niets mag meer in de kroeg. Als je drie, vier dartboarden wil hebben en er staan te veel gokkasten binnen, dan mag het weer niet. Allemaal regeltjes, regeltjes, regeltjes. Daar moeten we eens naar gaan kijken', vindt Barney.

Of hij al heeft geflyerd voor zijn partij? 'Nee, ik hou het voorlopig even rustig. Ik heb het erg druk.'

