Rechter buigt zich na jaren over zaak 'gifuitstoter' Sterigenics in Zoetermeer

ZOETERMEER - De rechtbank behandelt maandag de zaak tegen het omstreden bedrijf Sterigenics. Het bedrijf dat was gevestigd in Zoetermeer stootte jarenlang een te grote hoeveelheid van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uit. Omroep West ontdekte dat de uitstoot werd onderschat.

Bij Sterigenics in Zoetermeer werd medische apparatuur en kleding schoongemaakt. Volgens onderzoekers werd sinds 2000 te veel van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uitgestoten uit de naverbrandingsinstallatie en de wasinstallatie. Dat kwam mede door defecte filters die niet werden vervangen.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil het Amerikaanse bedrijf vervolgen voor de overschrijding van de uitstoot van ethyleenoxide van 2004 tot en met 2009. Verder stelt het OM dat de uitstoot onvoldoende werd gemeten en dat storingen niet werden gemeld.



Met levens gespeeld

Actiegroep SterigeNiks vindt dat er maar één passende straf is die de rechter kan opleggen. 'Een gevangenisstraf, want ze hebben met levens van mensen gespeeld en daar heel laconiek over gedaan', zegt Agnes Bruijn van de actiegroep.

Twee leidinggevenden van Sterigenics - een man uit Woerden en een Belg - moeten zich in de rechtbank verantwoorden voor de uitstoot tussen 2004 en 2009. Ook de gemeente Zoetermeer wordt vervolgd door het OM. Justitie verwijt de gemeente dat zij nooit heeft opgetreden tegen de uitstoot van de kankerverwekkende stof.



Vervolging onterecht

De advocaat van de gemeente liet in een eerdere zitting weten dat 'de controlerende taak goed is uitgevoerd.' Daarom vindt Zoetermeer dat de vervolging onterecht is. De rechter beslist daar later over, eerst wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Een onafhankelijke commissie concludeerde in juni 2010 dat de gemeente Zoetermeer het bedrijf ten onrechte een milieuvergunning had verleend en jarenlang had nagelaten die vergunning te controleren. In januari 2010 trad milieuwethouder Frank Speel af.



Kanker

De GGD meldde dat de kans klein is dat mensen ziek zijn geworden van de gifuitstoot. Verschillende deskundigen vertelden aan Omroep West dat het risico op kanker 45 keer zo hoog is door de blootstelling aan ethyleenoxide. Volgens het RIVM hebben alleen mensen die vanaf 1973 naast het bedrijf Sterigenics hebben gewoond, een verhoogde kans op kanker.

Sterigenics in Zoetermeer is inmiddels gesloten. In 2010 is het bedrijfspand gesloopt. Zoetermeer betaalde het bedrijf 450.000 euro voor een verhuizing naar Duitsland. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft geen andere vestigingen in Nederland.