Nog heel even geduld, tramhaltes Hollands Spoor bijna open

De herinrichting van het Stationsplein was in oktober in volle gang. Foto: Omroep West

DEN HAAG - De nieuwe tramhaltes op het Stationsplein voor station Den Haag Hollands Spoor worden op maandag 29 januari in gebruik genomen. Vanaf die dag stoppen tram 1, 9, 11, 12, 16 en 17 weer aan de voorzijde van het station. Het afgelopen half jaar reden de trams om en moesten reizigers een paar minuten extra wandelen of overstappen.

Er zijn twee nieuwe, overdekte en goed toegankelijke eilandperrons aangelegd op het Stationsplein, die de vijf oude tramhaltes vervangen. Ook de riolering en de tramrails zijn vernieuwd. De werkzaamheden duurden langer dan gepland, ze liepen uit omdat er nog zeven bovenleidingsmasten vervangen moesten worden.

Vanaf 29 januari rijdt tram 15 weer door naar het Haagse centrum, zodat reizigers niet meer over hoeven te stappen. Vanaf Nootdorp rijdt de lijn over de Rijswijkseweg en stopt bij de halte HS/Rijswijkseplein. Daarna vervolgt de lijn zijn weg over het Spui, de Hofweg en de Lange Vijverberg. Het eindpunt is bij station Den Haag Centraal, waar tram 15 overgaat in lijn 17 naar Wateringen.



Bus 18 en 26 weer door de Waldorpstraat

Tegelijk met de opening van de tramhaltes gaan buslijnen 18 en 26 weer door de Waldorpstraat rijden. Ze stoppen bij de halte aan de achterkant van het station.

Alle aanpassingen zijn te vinden op de website van de HTM.