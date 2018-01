Deel dit artikel:











Storm verwoest beeldbepalende bomen in Haagse Bos Foto: ANP

DEN HAAG - In het Haagse Bos zijn zo'n veertig bomen verloren gegaan door de storm van donderdag. Daar waren beeldbepalende bomen bij, die er soms al honderden jaren stonden. Vrijdag is begonnen met het opruimen van de omgewaaide bomen. In het weekend is het bos weer redelijk toegankelijk.

Het beeld dat boswachter Jenny van Leeuwen beschrijft, lijkt op een klein slagveld. Een kenmerkende wilg bij de groter vijver is niet meer. Enorm dikke en stevige beuken waaiden gewoon omver. Opvallend veel essen zijn verdwenen. Volgens Van Leeuwen waren dat bomen die al waren aangetast door essentaksterfte. Daardoor waren ze al verzwakt en dan zijn het makkelijke slachtoffers voor de storm. 'Als je die bomen nu bekijkt, dan is te zien dat het hout zeer broos is. Van binnen zitten rotte zwarte plekken, je kunt zo met je vinger door het hout heen duwen', zegt Van Leeuwen.

'Opruimen gaat razendsnel' Vrijdag zijn ze in het Haagse Bos druk bezig met het opruimen van de stormschade. 'Dat gaat razendsnel', aldus de boswachter. Staatsbosbeheer adviseert om de Nederlandse bossen dit weekend zoveel mogelijk te vermijden vanwege de veiligheid. In het Haagse Bos zal dat wel meevallen, omdat het opruimen vlot verloopt.



Van Leeuwen raadt wandelaars en fietsers in het Haagse Bos aan om wel om hun gezond verstand te gebruiken. 'Volg alle aanwijzingen van de boswachter op, let op waarschuwingen en blijf alert', is haar advies. 'Zolang je niet onder scheve bomen of afzetlinten doorloopt, moet een wandelingetje best kunnen.' Dat geldt niet voor alle bossen in ons land. Op andere plekken kan het inderdaad onveilig zijn. 'Het verschilt een beetje per gebied', zegt Van Leeuwen.