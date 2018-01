Deel dit artikel:











Vrouw op straat beroofd van tassen Archieffoto: ANP

RIJSWIJK - Een 46-jarige vrouw uit Zoetermeer is donderdagavond op straat in Rijswijk beroofd van haar tassen. De politie is op zoek naar getuigen.

De vrouw liep even na 20.00 uur vanaf de Hoogkamerlaan het tunneltje in, in de richting van het station. Ter hoogte van de zonnestudio zag ze drie jongens haar tegemoet lopen. Toen de jongens langs haar liepen, trokken ze met kracht aan haar handtas en een plastic tas waarna ze wegrenden naar de Hoogkamerlaan. De Zoetermeerse schreeuwde na de beroving en zag dat een omstander achter de jongens aanging. De omstander verloor de jongens uit het zicht op de Wethouder Hillenaarsplantsoen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.