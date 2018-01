Getroffen kinderdagverblijf komende weken onbruikbaar door stormschade

DEN HAAG - Het pand van kinderdagverblijf Nina Dak in de Haagse wijk Mariahoeve is de komende weken niet bruikbaar. Tijdens de storm van donderdag viel een metershoge boom op het dak. De schade is groot, maar er raakte niemand gewond.

Medewerkers van twee babygroepen die in de ruimtes aanwezig waren hebben zichzelf en de kinderen direct in veiligheid gebracht in ruimtes die niet beschadigd waren. Het pand dat gehuurd wordt van de gemeente Den Haag, is niet meer toegankelijk.

De gemeente is bezig om de vier groepen die gebruik maken van de lokalen elders onder te brengen. 'Volgende week weten we definitief hoe het met de schade is en wanneer we er weer terecht kunnnen', zegt bestuurder Karen Strenger van Dak kindercentra. De boom zelf is meteen verwijderd.

