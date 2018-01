Storm: Waarom is er bij Code Rood geen NL-Alert gegeven?

DEN HAAG - Tijdens de Facebookvergadering op vrijdagochtend bij Omroep West vroeg Murat Cakin zich af waarom er geen NL-Alert is gegeven voor de storm. Het KNMI kwam immers met code rood. Wij hebben ons licht opgestoken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar gaat de afdeling Crisis.nl over het NL-Alert.

Een woordvoerster van het ministerie legt uit dat ze een coördinerende taak hebben. Het specifiek uitgeven van een alert is een lokale bevoegdheid van de veiligheidsregio's zelf. Via de meldkamer kan heel precies een bepaald gebied worden geselecteerd waar het alarm op je mobieltje afgaat.

De storm van donderdag had effect op het hele land. Dan wordt door het KNMI per provincie bekeken wat de impact is. Voor de waarschuwingen code geel en code oranje, neemt het KNMI zelfstandig de beslissing. Voor code rood komt een compleet team bij elkaar. Hierin zitten de Departementale Coördinatiecentra (DCC), het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het Verkeerscentrum Nederland (VCNL), politie en brandweer (LOCC) en Prorail. Code rood geldt voor een groter gebied en dus is een NL-Alert dan niet geschikt.

