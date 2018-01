Project Spoorzone bijna klaar en dat is reden voor een feestje

DELFT - Tien jaar lang was het een chaos. Bijna wekelijks veranderde de verkeerssituatie, tijdelijke fietspaden en stoepen verschenen net zo snel als ze verdwenen. Bewoners moesten over smalle houten plankjes lopen om hun voortuin te bereiken en ondernemers langs de Spoorsingel waren jarenlang slecht bereikbaar. Maar er is licht aan het einde van de tunnel: het einde van het project Spoorzone in Delft komt in zicht. Dat wordt zaterdag gevierd met alle onwonenden.

De metamorfose die dit deel van het Delftse centrum in negen jaar tijd heeft ondergaan, is immens. Het kenmerkende treinviaduct is verdwenen. Blikvanger is het stadskantoor boven het gloednieuwe Station Delft. Waar nog niet zo lang geleden de Prinses Irenetunnel lag, is nu een boulevard. Er zijn nieuwe grachten, nieuwe tramtracés en binnenkort ook een nieuwe ondergrondse parkeergarage op de plek van het viaduct. De eerste twee sporen van de zogeheten Willem van Oranjetunnel zijn in 2015 in gebruik genomen, maar de tunnel krijgt uiteindelijk vier sporen. Het tweede deel van de tunnel is af, maar nog niet in gebruik.

Feest in de Spoorzone





Wat zaterdag kan is uniek en zal waarschijnlijk ook nooit meer mogelijk zijn. Er kan worden hardgelopen in de tunnel. Door het deel van de tunnel waar nu nog geen treinen rijden, kan worden gerend. Het is een recreatieve loop van 4,6 kilometer. Als het buiten donker wordt, kunnen kinderen meelopen met een lampionnentocht door de tunnel en jongeren kunnen zich al skatend en dansend uitleven in de nieuwe Prinsenhofgarage. Naast het Stadskantoor is een feestlocatie, waar iedereen terecht kan voor een hapje en een drankje.

Helemaal afgerond is het project nog niet. Nog altijd zijn er lege plekken in het Spoorzonegebied. Hier zullen de komende jaren nieuwe woonwijken verrijzen. Maar het ergste leed is bijna geleden. En dat is best een feestje waard.