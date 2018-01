Deel dit artikel:











Nieuwe bibliotheek Alphen aan den Rijn mag 1,2 miljoen meer kosten Een artist impression van de nieuwe bibliotheek. Foto: Common Affairs

ALPHEN AAN DEN RIJN - De nieuwe bibliotheek in het centrum van Alphen aan den Rijn mag 1,2 miljoen euro meer kosten dan aanvankelijk was begroot. Dat is de uitkomst van de commissievergadering van donderdagavond, meldt mediapartner Studio Alphen. De gemeenteraad neemt volgende week het definitieve besluit.

Er was in totaal 14,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van de bibliotheek. Maar de goedkoopste projectontwikkelaar gaf aan dat het 3 miljoen euro meer zou gaan kosten. Daarom is het ontwerp aangepast en het dakterras geschrapt. Desondanks vallen de kosten alsnog hoger uit dan in eerste instantie was gedacht. De bibliotheek komt op de plek van het voormalige Aargebouw. Ook het streekarchief gaat zich er vestigen en er komt een parkeergarage en een fietsenstalling. LEES OOK: Make-over voor Alphens winkelcentrum Aarhof: 75 woningen op dak