Gedeelte van het Staelduinse Bos afgezet: 'Onwaarschijnlijk gevaarlijk' Loshangende takken Staelduinse Bos (Foto: Fred Spreen)

'S-GRAVENZANDE - Volgens boswachter Fred Spreen is een gedeelte van het Staelduinse Bos in 's-Gravenzande 'levensgevaarlijk'. De storm die donderdag over Nederland trok heeft zoveel ravage aangericht, dat het beter is om het bos even te mijden.

'De storm is flink tekeer gegaan. Er zijn populieren omgewaaid, die zijn in elkaar gaan hangen en andere bomen zijn weer afgebroken', vertelt boswachter Fred Spreen. 'Ik heb al genoeg naar beneden zien komen, dus het lijkt me niet handig als mensen hier onderdoor gaan lopen.' En daarom vindt de boswachter het verstandiger om een gedeelte van het bos af te sluiten voor publiek. Vanaf de ingang is het aan het eind van het pad nog wel mogelijk om naar rechts te gaan, maar de linkerkant is afgesloten.

Vermijden Tot wanneer de afzetting blijft staan is nog niet duidelijk. Dat ligt eraan wanneer er geen takken meer naar beneden dreigen te vallen. 'Maar nu is het hier onwaarschijnlijk gevaarlijk. Niet het hele bos is afgezet, maar toch zou ik willen zeggen, mijdt het Staelduinse bos maar even, dat lijkt me het beste', waarschuwt Spreen.