Alphense gemeenteraad vol twijfels: volgende week erop of eronder voor Castellum Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. (Foto: John van der Tol)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het gaat een dubbeltje op z'n kant worden of de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn volgende week akkoord gaat met structureel 600.000 euro extra subsidie per jaar voor Castellum. Dat geldt ook voor de 2,6 miljoen euro die nodig is voor de verbouwing van het theatercomplex.

Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad werd donderdagavond duidelijk dat volgende week, als de daadwerkelijke gemeenteraadsvergadering is, in ieder geval 18 van de 39 raadsleden gaan instemmen. Dat is nog net geen meerderheid, al komt die er vermoedelijk wel.

Twijfels Alle partijen in de gemeenteraad hebben twijfels over de haalbaarheid en de financiële risico's voor de lange termijn. CDA, D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks willen de transformatie doorzetten. Ook Nieuw Elan zal voor stemmen is de verwachting, al sprak Nieuw Elan-raadslid Robert Blom dat nog niet uit. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat de coalitiepartij tegen stemt volgende week. VVD, PvdA, SGP en RijnGouweLokaal twijfelen heel erg of neigen naar een nee. Beter Alphen, Groene Hart Democraat en Lijst Rob de Vries waren afwezig en zullen volgende week pas hun mening geven over het voorgenomen collegebesluit om het extra geld toe te kennen.

Verbouwing Castellum moet een multifunctioneel gebouw gaan worden. Ook andere maatschappelijke organisaties moeten zich vestigen in het pand aan het Rijnplein. Mede door de huur die zij betalen, maar ook dankzij nieuw te verwerven inkomsten, hoopt het college dat de aanvullende subsidie van Castellum op termijn teruggeschroefd kan worden met 160.000 euro. De entree van Castellum wordt volledig gerenoveerd, er komt een extra ondergrondse verdieping en de kleine zaal krijgt een aparte ingang.