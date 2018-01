HSP-lijsttrekker Wijsmuller: 'De Haagse Stadspartij maakt kans om de grootste te worden'

Volgens Wijsmuller zijn er kansen voor de HSP om in het 'versplinterde politieke landschap' de grootste te worden. Hij zegt dit daarover:



De politieke discussie over de bouw van cultuurcomplex op het Spuiplein is volgens Wijsmuller geen belemmering om als partij te groeien. Het cultuurcomplex wordt het nieuwe onderkomen voor het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium en kost een kleine 180 miljoen euro.

Volgens de politieke tegenstanders van Wijsmuller is hij gedraaid, want hij was voor de verkiezingen in 2014 nog tegen het Spuiforum en nu trekt hij als wethouder een vrijwel identiek bouwplan.

Wijsmuller over dit omstreden project:



De Haagse Stadspartij wil zorgen voor meer betaalbare woningen in de stad, want daaraan is een groot tekort zegt Wijsmuller:



Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de Haagse Stadspartij, want er kan op het gebied vaan duurzaamheid wel een tandje bij.



De Haagse Stadspartij is twintig jaar geleden ontstaan uit de krakersbeweging. En die roots is de partij nog niet kwijt. Daarom blijft de partij zich inzetten voor culturele broedplaatsen in de stad.