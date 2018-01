Deel dit artikel:











Krikke elke maand bij Radio West: Mevrouw de burgemeester... Burgemeester Krikke komt ieder maand langs bij Tjeerd Spoor. Foto Omroep West

DEN HAAG - Het is de Haagse burgemeester Pauline Krikke goed bevallen om aan te schuiven in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. Ze gaat het maandelijks doen in de rubiek 'Mevrouw de burgemeester'. Dat maakte ze vrijdagmiddag zelf bekend. 'Ik vond het erg leuk en ga dit vaker doen.'

Het was voor Krikke de eerste keer dat ze een uur lang te gast was in het programma. Ze verontschuldigde zich voor haar stem, want ze klonk nogal verkouden. De burgemeester sprak met presentator Tjeerd Spoor onder andere over haar eerste maanden als burgemeester van Den Haag. Het bevalt haar heel erg goed. 'Ik vind de stad heel leuk, de mensen leuk. Ik heb het ontzettend naar mijn zin.' Het gevoel voor humor van de inwoners spreekt Krikke erg aan. 'Ik praat graag met mensen en ben veel op straat, en dan merk je dat mensen graag communiceren met humor.'

Vergadertijger Doordat Krikke veel op straat te vinden is, bestaat soms het idee dat ze geen 'vergadertijger' is. 'Ik denk dat de wereld niet vergaat als je kort vergadert', lacht Krikke. Ze houdt ervan om vergaderingen kort te houden. 'Aftikken en doorgaan en zorgen dat de agenda gevolgd wordt.'