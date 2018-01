Foto: AS Media

HAZERSWOUDE-DORP - Op de Gemeneweg (N209) in Hazerswoude-Dorp is vrijdagmiddag een vrouw omgekomen bij een botsing tussen een personenauto en een autotransportoplegger.

Na de botsing is de oplegger van de dijk afgereden. De N209 is al urenlang in beide richtingen afgesloten tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de N11. Hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Onder meer een traumahelikopter en een duikploeg werden opgeroepen.