Tuinders in Westland nemen schade op na zware storm

WESTLAND - De schade die de storm van donderdag heeft aangericht bij tuinders in Westland is aanzienlijk. Toen code rood inging werd tuinders opgeroepen al het personeel uit de kassen te halen, daardoor vielen er geen gewonden.

Volgens Jacco Vooijs, voorzitter LTO Glaskracht Westland, is het voor veel bedrijven opnieuw een klap. Bij kleinere tuinders zijn per bedrijf 10 tot 50 ruiten gesneuveld, maar bij de grotere bedrijven gaat het soms om wel 300 tot 1.000 ramen.

'Natuurlijk is de glasschade verzekerd, maar het heeft vaak ook gevolgen voor de gewassen', vervolgt Vooijs. 'Als de gure wind en koude regen door de kassen jaagt, betekent dat dat al het werk voor niets is geweest. Dat werkt soms nog weken of maanden door'. Een precies schadebedrag kan LTO Glaskracht Westland nog niet geven, daarvoor is het nog te vroeg.

