Nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar gaat 29 januari open

Volgens de ambassadeur is het gebouw 'modern, veilig en ecologisch duurzaam'. 'Het is een passend huis voor het Amerikaanse, Nederlandse en buitenlandse personeel dat werkt aan het onderhouden en verbeteren van de langste vreedzame relatie die Amerika heeft met elk land in de wereld', aldus een verklaring.

De Amerikaanse ambassade in Wassenaar (Foto: Moore Ruble Yudell Architects)

Omwonenden zijn niet blij met de komst van de ambassade, omdat veiligheidsmaatregelen niet op eigen terrein zouden worden genomen, maar op de openbare weg. Ook moest het naastgelegen tuincentrum Bloemendaal wijken voor een demonstratieveld en omdat het gebied wordt heringericht tot weidegebied.

