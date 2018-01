Dubbele moord Delfgauw blijft onopgelost

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie gaat om vrijspraak vragen voor een 37-jarige man die wordt verdacht van de moord op twee Colombiaanse mannen. Hun lichamen werden in het voorjaar van 2013 gevonden langs de N470 bij Delfgauw. De geruchtmakende zaak blijft vooralsnog onopgelost.

Op 31 mei 2013 zag een wandelaarster in het water naast de N470 in Delfgauw verschillende gevulde vuilniszakken drijven. Daarin zaten de stoffelijke resten van de Colombianen Ivan Suarez Leal en Julian Andres Florez Morales, destijds 42 en 30 jaar oud. Het vermoeden is dat ze zijn vermoord vanwege een mislukte drugsdeal met Australiërs.

De Colombiaanse mannen zouden van de Australiërs wel geld hebben gekregen, maar de Australiërs hadden de bestelde cocaïne niet ontvangen. Beide partijen hadden Nederland als neutraal terrein uitgekozen, om het drugsconflict uit te praten, maar dat zou geëscaleerd zijn. Daardoor belandden de lijken van de twee Colombianen in Delfgauw in het water.



Niet gelukt zaak op te lossen

De Spaanse politie pakte begin 2014 Juan Roldan P. op voor de tweevoudige moord. P., die ook uit Colombia komt, werd uitgeleverd aan Nederland. Maar het OM liet hem daarna vrij uit voorarrest. Tijdens een zogenoemde regiezitting bij de Haagse rechtbank maakte het OM vrijdag bekend dat de verdenking tegen de 37-jarige P. 'niet stevig genoeg is. Het is niet gelukt de zaak op te lossen.'

Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, binnen enkele maanden, zal het OM de rechtbank daarom vragen de Colombiaan vrij te spreken van de dubbele moord. Hij moet zich dan nog wel verantwoorden voor betrokkenheid bij de cocaïnezaak. P. zit momenteel nog vast in Nederland voor een andere drugszaak.

De officier van justitie wilde vrijdag niet zeggen of het OM nog andere personen verdenkt van de dubbele moord. In 2015 zou even een andere man in beeld zijn geweest, maar daar was ook te weinig bewijs tegen.