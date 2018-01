Joas (9) krijgt klimaatkast op hoofd door storm: 'Ik heb nu een gat in mijn hoofd'

WESTLAND - De 9-jarige Joas Ruinard uit ’s-Gravenzande is inmiddels weer een beetje van de schrik bekomen. Donderdag viel er door de storm een loodzware klimaatkast door het dak van zijn school en die komt recht op hem af. 'Ik heb nu een gat in mijn hoofd.'

‘Alles trilde, iedereen begon te gillen en rende de klas uit. Ik voelde bloed achterop mijn hoofd en toen schrok de juf en hebben we er een doekje tegenaan gehouden. Het gat moest gelijmd worden en ook heb ik een lichte hersenschudding’, zegt de alweer vrolijke Joas. Ook bij zijn juf Liesbeth van der Heuvel van basisschool De Driekleur in 's-Gravenzande zat de schrik er flink in: 'We zijn onwijs geschrokken, maar het is gelukkig goed afgelopen. We dachten eerst dat er takken van de bomen afwaaiden en op het dak kwamen. Maar toen begon het te kraken en kwamen er platen van het dak en begon het apparaat te trillen en kwam het naar beneden.'

Direct na het ongeluk zijn ouders opgeroepen om hun kinderen op te halen. De school wilde geen enkel risico nemen en er is direct actie ondernomen. Directeur Erik de Jong: 'We zijn bezig om de school goed te controleren. Het dak en het plafond hebben een flinke optater gehad. Daar hangen die klimaatkasten aan en die worden voor de zekerheid gestut om te zorgen dat we maandag goed en veilig kunnen beginnen.' Maar dat is niet alles: 'We hebben alle kinderen en hun ouders uitgenodigd om vrijdagmiddag nog eens te praten over wat er is gebeurd en vooral hoe we maandag met elkaar gaan starten', besluit de Jong.

