ADO Den Haag-directeur Mattijs Manders te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Na een valse start lonken nu betere tijden voor ADO Den Haag-directeur Mattijs Manders. Hij ontsloeg een trainer, vocht rechtszaken uit met de Chinese eigenaar van z'n club en heeft continu te maken met financiële tekorten. Maar het tij lijkt te keren.

ADO Den Haag wint weer, staat op knappe achtste plaats in de eredivisie en in plaats van in de rechtszaal ontmoet Manders de Chinese eigenaar nu bij gezellige diners en er kwam geld vanuit China.

In TV West Sport praat Manders over de afgelopen tijd. Hoe heeft hij de sores met de Chinezen op persoonlijk vlak beleefd? Is er ooit een moment geweest waarop hij dacht: moet ik hiermee stoppen? Verder gaat het ook over de nieuwe Raad van Commissarissen, die binnenkort gepresenteerd gaat worden. En de transferwindow komt ter sprake. Kan Tyronne Ebuehi binnenboord gehouden worden?