Voorbeschouwing ADO – VVV: Verdediger Shaquille Pinas maakt basisdebuut

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk laat Shaquille Pinas zijn basisdebuut maken tegen VVV Venlo. De 19-jarige verdediger vervangt de geblesseerde Wilfried Kanon.

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag start tegen VVV met Tom Beugelsdijk en Shaquille Pinas centraal achterin. Wilfried Kanon zit nog niet bij de selectie. Het gips om zijn been is inmiddels verwijderd, maar hij is nog niet wedstrijdfit. Het middenveld en voorin zijn er geen verrassingen. Erik Falkenburg start, net zoals tegen PEC Zwolle, als linksbuiten.

[twitter: https://twitter.com/JimvanderDeijl/status/954330022004887552]

Vorig seizoen:

VVV Venlo promoveerde vorig seizoen naar de eredivisie. De laatste keer dat ADO in Den Haag tegen VVV speelde was op zaterdag 27 april 2013. Het eindigde destijds in een gelijkspel (1-1).

Uitgelicht:

De laatste thuisoverwinning van ADO tegen VVV was op zaterdag 24 september 2011. Namens ADO scoorden John Verhoek en Gabor Horvath.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en VVV Venlo is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook, Twitter en Instagram is de eerste wedstrijd van het kalenderjaar te volgen.