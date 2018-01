D66: gewoon doorgaan met plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's

DEN HAAG - D66 wil gewoon doorgaan met het plaatsen van laadpalen op elektrische auto’s in Den Haag. Ook wil die partij het niet toestaan dat er weer ‘gewone’ voertuigen op laadplekken komen. Dat zegt fractievoorzitter Robert van Asten in reactie op het pleidooi van de VVD om het mogelijk te maken dat de oplaadplekken ook op drukke momenten voor niet-elektrische auto’s beschikbaar moeten worden gesteld.

D66 noemt het 'logisch' dat parkeerplekken voor elektrische auto's niet de hele dag bezet zijn. In woonwijken zijn de meeste auto's overdag weg zijn en worden pas 's avonds de auto's weer opgeladen, aldus Van Asten.

Een percentage over de hele dag zegt dus nauwelijks iets over de behoefte. 'Door ruim voldoende laadpalen in de stad te plaatsen, wordt het steeds aantrekkelijker voor Hagenaars hun vervuilende auto om te ruilen voor een elektrische. Die goede ontwikkeling moet je zeker niet frustreren door juist weer dieselauto's de mogelijkheid te geven bij een laadpaal te gaan staan', stelt hij.



Eén miljoen liter benzine

Uit een brief van Verkeer-wethouder Tom de Bruijn (D66) wordt duidelijk dat er in een jaar tijd door elektrisch opladen maar liefst één miljoen liter benzine is bespaard. Het wordt zo in ieder geval duidelijk dat de laadpalen direct bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit in Den Haag, vindt fractieleider Van Asten.

Hij verbaast er zich over dat de VVD net doet alsof er in Den Haag niet wordt nagedacht over de toekomst van elektrisch rijden. 'Zo was Den Haag onlangs nog in het nieuws met de landelijke primeur van ‘laadlantaarns’. Dat zijn lantaarnpalen die ook te gebruiken zijn om elektrische auto op te laden.'