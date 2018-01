Doorgaan vuurwerkshow op Hofvijver was 'op het randje'

DEN HAAG - 'Het was absoluut op het randje.' Het had niet veel gescheeld of burgemeester Pauline Krikke van Den Haag had de vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling op de Hofvijver afgelast vanwege de harde wind. Dat zei Krikke vrijdagmiddag in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Krikke schoof de beslissing over het wel of niet doorgaan van het Nationaal Aftelmoment steeds voor zich uit. 'Ik heb steeds gehoopt dat er op het moment suprême een kleine windstilte zou zijn. Daarom stelde ik de beslissing steeds uit. Ik had ook om 18.00 uur kunnen zeggen dat ik het zou afgelasten, dat was een makkelijk te nemen beslissing geweest. Maar ik wilde natuurlijk ook dat we die vuurwerkshow konden geven.'

Op het laatste moment, om 23.30 uur, gingen proefpijlen de lucht in om te kijken of het veilig genoeg zou zijn. 'Dat was absoluut op het randje qua tijd om nog een beslissing te nemen. Maar ik kon niet anders. Ik was heel gelukkig dat om 0.00 uur het vuurwerk de lucht in kon. Om 0.20 uur ging het weer waaien.'



Vuurwerkverbod

Er is veel discussie over vuurwerk en vuurwerkvrije zones, ook in Den Haag. Maar volgens Krikke is een mogelijk vuurwerkverbod een nationale discussie. 'Als de minister vindt dat er een verbod moet komen, dan moet hij dat voor het hele land verbieden. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Je kan het niet in Den Haag verbieden en in Rijswijk niet.'

Toch denkt Krikke niet dat het zo'n vaart zal lopen met een landelijk vuurwerkverbod. 'Ik denk dat het niet onmogelijk is dat we tot een vuurwerkverbod zouden kunnen komen, maar daar zijn we op dit moment nog niet.'

