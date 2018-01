Samantha Steenwijk pakt jury opnieuw in: 'Je bent sowieso geweldig'

Auditie van Samantha Steenwijk bij The Voice of Holland (Foto: screenshot The Voice of Holland)

DEN HAAG - De Haagse zangeres Samantha Steenwijk heeft de liveshows van The Voice of Holland gehaald. De coaches waren zeer te spreken over het optreden van de publieksfavoriet. 'Wat een verademing om iemand te zien die een beetje van zichzelf houdt', aldus coach Ali B.

En Ali B. ging nog een stapje verder. 'Je bent het beste uit het team tot nu toe en je bent de beste in je genre.' Ook Anouk was te spreken over haar stadsgenoot. 'Ik vind je sowieso goed', begint ze, maar zoals altijd heeft ze ook een klein puntje van kritiek: 'Als je een nummer zingt dan pak je me gelijk, maar dat had ik deze keer niet. Maar je bent sowieso geweldig.'



Haar coach Sanne Hans twijfelde geen moment of ze Samantha door moest laten gaan. 'Ik vind het heel belangrijk dat jij inziet dat jij de volkse zangeres bent. Ik vind het echt te gek', aldus haar coach.



Haagse Aïcha en Leidschendammer Sebastiën niet door

Zangeres Aïcha Gill uit Den Haag wist het niet tot de liveshows te schoppen. Haar coach Ali B. stuurde haar naar huis. 'Vergeef me Aïcha', zei hij tegen haar. Ook Sebastiën van Dorp uit Leidschendam is niet door naar de liveshows. De 22-jarige zanger werd door zijn coach Sanne niet 'op een stoel gezet'. Ze vond het een moeilijke beslissing. Anouk had hem wel een kans willen geven. 'Ik vind je superschattig.' Waylon was wat minder te spreken over de Leidschendammer. 'Je hebt de stem, maar het komt er niet uit.' Ook Ali B. had kritiek. 'Veel te monotoon.' 'Het is jammer, maar ik blijf oefenen', reageerde Van Dorp nuchter.

LEES OOK: