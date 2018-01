Deel dit artikel:











Anouk brandt kandidaat The Voice af: 'Je hoort hier niet thuis' Anouk

DEN HAAG - Anouk is in The Voice of Holland flink uitgevallen tegen deelnemer Kira Dekker, uit het team van coach Sanne. Na het optreden van de jonge zangeres, liet ze direct haar ongenoegen blijken. 'Ik vraag mezelf een beetje af hoe jij hier terecht bent gekomen', snauwde de zangeres.

Ze leek haar commentaar nog positief te beginnen: 'Allereerst mijn complimenten dat je het überhaupt zo ver hebt gebracht', maar al snel blijkt dat ze 'not amused is'. 'Want ik moet je eerlijk zeggen: ik vraag mezelf een beetje af hoe jij hier terecht bent gekomen. Hoe je hier tussendoor bent geglipt tot aan de knockouts. Ik vind dat je hier niet thuishoort, ik vind het niet goed genoeg.' En dan gooit de Haagse er nog een schepje bovenop. 'Er zijn mensen uit de vorige afleveringen vertrokken en die zingen tien keer beter dan jij. Het spijt me, maar ik zou jou gelijk naar huis sturen.'

'Genuanceerd verhaal' De andere coaches staan te klapperen met hun oren terwijl Anouk het commentaar geeft. 'Wel een fijn genuanceerd verhaal', reageert coach Ali B. 'Vond je het echt heel hard?', reageert Anouk nog. Waarop Ali de vraag pareert: 'De airco is nog warmer.' Coach Sanne gaf Anouk gelijk en stuurde Kira naar huis. LEES OOK:

