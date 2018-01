Dak voetbalkantine Hazerswoudse Boys gesneuveld in storm, wedstrijden afgelast

HAZERSWOUDE-DORP - De voetbalkantine van Hazerswoudse Boys heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de westerstorm donderdag. Het complete dak werd van het gebouw geblazen. De wedstrijden van zaterdag zijn afgelast.

De wind kreeg donderdag tijdens het hoogtepunt van de storm vat op het dak, daarna was er geen houden meer aan. 'We zaten binnen aan de koffie en er was ineens een klap. Een collega van me keek naar buiten en zag het dak over de kleedkamers waaien', zegt Pim Toor van Hazerswoudse Boys tegen mediapartner Studio Alphen.

Op vrijdag, de dag na de zware storm, waren vrijwilligers druk bezig om de kantine weer op te lappen. Alle rommel werd opgeruimd en een dakdekker plaatst een nieuw dak op de voetbalkantine. De voetbalwedstrijden van zaterdag zijn afgelast, een aantal zijn omgezet naar uitwedstrijden.

LEES OOK: 'Hij trok hem net op tijd eruit'; oplettende buurman redt man in auto van vallende boom